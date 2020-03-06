HABERTURK.COM

Rusya'nın başkenti Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan İdlib mutabakatı gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Habertürk'ten Çetiner Çetin, bölgeden izlenimlerini aktardı:

Soğuk bir hava var. 5 dakikadır silahların sesi kesilmiş durumda. Derin bir sessizlik var. Şu an bulunduğumuz bölge Türkiye sınırına yakın bir alan. Bizler bu bölgeye yakın yerde haber yaparken silah, F-16 seslerini duyuyorduk. Silahlar yaklaşık 5 dakikadır sessizliğe bürünmüş durumda. Bu ateşkes ne kadar devam eder? İşin açıkçası bu belirsiz. Bizim bulunduğumuz alanda sessizlik hakim ama insanlar, buradaki konuştuğumuz siyasi gruplar ateşkesin 1,5 saattir başladığını belirtiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından itibaren silahlar susmuş. Şu anda içerideki silahlı grupların henüz vermiş olduğu bir karar yok. Yarın sabah 11.00'e kadar bir ateşkes sözkonusu. Yarın 11.00'de silahlı ve siyasi gruplar kendi içerisinde bir toplantı yapacaklar. Daha sonra açıklama yapacaklar. Ancak bu kolay olmayacak. Şu an içeride 12 tane silahlı grup var. Kendi içinde bulunduğu koşullar var.

HTŞ VE HURASEDDİN'İN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU?

Zor olan belki de BM'nin terör örgütü listesinde olan Türkiye'nin de terör örgütü olarak tanıdığı HTŞ ve Huraseddin gibi grupların ne yapacağı merak konusu. İçeride ılımlı muhalefet olarak tanımlanan gruplar elbette bu sürece uyacaklarını beyan etmişlerdi. Dediğim gibi HTŞ ve Hırasattin grubu bu karara uymayacaklarını açıklamıştı. Bu grupların ağırlıklı olan bulundukları bölge İdlib'in güneyi.

O bölgede oluşabilecek riskler sözkonusu. Özellikle Soçi sürecinde ateşkes yapılmıştı. O süreçte de bir patlama, saldırılar olunca bir kez daha askıya alınmıştı. Bugün gelinen noktada Serakib bölgesinin rejimin elinde kalacak olması bölgede dikkatle takip edilmesi gereken bir durum.

SERAKİB'DEKİ İNSANLAR BEKLENTİ İÇERİSİNDE

Herkesin beklentisi Serakib bölgesinin yeniden rejimin elinden alınmasıydı. Şu an belirsizlik var orası için. Son 40 günde orayı terk edip gelen insan sayısı toplmamda 300 bin insan. Bu insanların bundan sonra nasıl bir hayat süreceği kocaman bir muamma. Bu insanların tamamı sınırlarımızın yanıbaşında Akme kampında. Bütün bu soru işaretlerin içerisinde Serakib'teki insanlar beklenti içerisinde. M4 karayoluyla ilgili güney ve kuzeyinde 6 kilometrelik alanın tampon olarak belirlenmesi insanların bir güvencesi olarak görülüyor. Burası bir sınır olarak tanımlanıyor. Buradaki muhalif ve sivil insanların da güvenliği bu tampon bölgeyle büyük ölçüde giderilmiş olacak.

BÖLGE SESSİZ HAVADA F-16'LAR VE İHA'LAR YOK

Aslında bu gibi coğrafyalarda bazı bölgelerde çatışmaların olması normal. İdlib'den, Afrin, Yayladağı'na kadar 171 kilometre bir hattan bahsediyoruz. Burada bazı silahlı yapıların henüz bu bilgiye ulaşmamış olması normal. Şu an için 171 kilometrelik alanda herkesle iletişim sağlanmış olması coğrafyanın koşulları, telsiz frekansları bakımından zor. Bize gelen bilgiler Haleb'in doğusundaki bir bölge hariç, bir de Yayladağı'na yakın bölgesinden silah sesleri geliyor ama ağır silahların kullanılmasına dair derin bir sessizlik var. Hem muhalifler hem rejim açısından, Türkiye-Rusya arasında yapılan anlaşma itibarıyla belki de bazı grupların radikal davranış sergileyip çatışmalar olabilir ama genel çerçevede şu an havada uçaklar, İHA'lar yok. Ağır toplar, roketler kullanılmıyor. Ana aktörler şu anda durmuş vaziyette. Sabah saatleri belirleyici olacak. Önümüzdeki saatler boyunca diğer grupların bu anlaşmadan haberi olacak. yarın siyasi ve silahlı grupların kendi aralarında yaptığı toplantıyla tavırlar ortaya çıkacak. Yarın saat 11.00 ve 14.00 bu bakımdan önem teşkil ediyor.