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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA İĞRENÇ OLAY! Birisi 72 yaşında! İğrenç görüntülere 13 tutuklama! - Haberler
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Birisi 72 yaşında! İğrenç görüntülere 13 tutuklama!

İnternet üzerinden oluşturulan gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerle ilgili yeni deliller ortaya çıktı. Görüntüleri arşivleyip paylaşan 22 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, grubun içinde 72 yaşında bir kişinin de olması dikkat çekti

SON DAKİKA İĞRENÇ OLAY! Birisi 72 yaşında! İğrenç görüntülere 13 tutuklama! - Haberler
İHA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal ağ üzerinden cinsel temalı grup oluşturarak çocukların müstehcen videolarını paylaşan bir şebeke tespit etmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 9 Ekim’de operasyon düzenlemişti.

39 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İHA'da yer alan habere göre İstanbul başta olmak üzere Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 39 adrese düzenlenen baskınlarda aralarında 72 yaşında yaşlı bir kişinin de olduğu 22 şüpheli yakalanmıştı.

YAŞLI FAİL İLE KOVİD-19 HASTASI SERBEST

Haklarında ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Ürünleri Ülkeye Sokma, Çoğaltma, Satma, Depolama, Bulundurma ve Kullanma” suçu kapsamında soruşturma açılan 22 şüpheli arasında 72 yaşındaki felçli bir zanlı ile KOVİD-19 testi pozitif çıkan bir şüpheli, savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan 20 şüphelinin polisteki sorguları dün tamamlandı.

20 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI

Zanlılar 14 Ekim Çarşamba günü İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 20 şüphelinin 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 7 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ELE GEÇEN DİJİTALLER SERGİLENDİ

Öte yandan operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç içerikli dijital malzemeler basın mensuplarına gösterildi. 56 cep telefonu, 47 sim kart, 15 hafıza kartı, 4 tablet, 17 hard disk, 40 taşınabilir bellek, 18 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar, 12 DVD, 40 CD, 1 kart okuyucu ile 1 modem İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sergilendi.

PEDOFİLİ ÇETESİ TESPİT EDİLDİ, ABD İLE ORTAK ÇALIŞILDI

Operasyonun detayları da gün yüzüne çıktı. Polis ilk olarak pedofili çetesinden birini tespit etti. Siber Polisi, çeteyi çökertmek için internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi sağlayan yazılım firmasının Amerika’daki merkezine ulaştı. ABD’li firma ile İstanbul Polisi arasında yaklaşık 1 yıl süren yazışma gerçekleşti. Yazışmaların ardından şüphelilerin IP adresleri belirlendi.

Tespitlerin ardından harekete geçen siber polisi, 9 Ekim’de 17 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon ile aralarında arasında 72 yaşındaki felçli bir zanlı ile KOVİD-19 testi pozitif çıkan bir şüphelinin de olduğu 22 kişi yakalandı.

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