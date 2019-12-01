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İki araca silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde, bir cip ve bir otomobile seyir halindeyken silahla ateş açıldı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği cip kaldırıma çarparak durabildi. Saldırıda yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı

silahlı saldırı
AA

İstanbul Şişli'de iki araca yönelik silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki bir cip ile bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

CİP KALDIRIMA ÇARPIP DURDU

AA'da yer alan habere göre saldırı sonrası cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu. İki araçta da mermi izlerinin olduğu görüldü.

YARALANAN BİR KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cip içerisinde bulunan ve açılan ateşte yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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