İki kayınbiraderini vurup, birinin eşini rehin aldı!

Adana’da iki kayınbiraderini sokak ortasında vuran zanlı birinin eşini de rehin aldıktan sonra polis tarafından 1 saatte ikna edildi.

İHA'nın haberine göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah İ. (36) isimli bir kişi iki kayınbiraderini sokak ortasında vurup içlerinden birinin eşini de rehin aldı.

Rehin aldığı kadını bir dükkana götürüp burada kafasına tüfek dayadı. Bu arada dükkanda bulunan çocuk da korku dolu anlar yaşadı.