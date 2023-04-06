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İklim uzmanı Prof. Dr. Türkeş, Çeşmede etkili olan doluyu değerlendirdi

İzmir Çeşme'de bu sabah inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Kentte etkili olan dolu yağışında plajlar dahil her yer beyaza büründü. Yaşanan tabloyu değerlendiren iklim uzmanı Prof.Dr.Murat Türkeş, yüzey ısınması kaynaklı bu tür hava olaylarının iklim değişikliğinin etkisiyle daha çok görüleceğini kaydetti

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AA
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!

    Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Çeşme'nin beyaz örtüyle kaplanmasına neden olan dolu yağışının "dolu fırtınası" olarak tanımlandığını, yüzey ısınması kaynaklı bu tür hava olaylarının iklim değişikliğinin etkisiyle daha sık görülebileceğini belirtti.
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!

    AA'da yer alan habere göre ilçede sabah saatlerinde yağan ve kar benzeri manzaraların oluşmasına neden olan doluyla ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Türkeş, dolunun gök gürültülü ve fırtınalı havalarda beklenen bir hava olayı olduğunu ancak Çeşme'deki gibi kuvvetli yağışın normal olmadığını ifade etti.
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!

    Karaburun yarımadasında batı ve kuzey batıdan soğuk ve nemli, güneyden de sıcak ve nemli hava kütlesinin karşılaştığını bunun şiddetli dolu yağışlarına neden olabildiğini aktaran Türkeş, "Bu olayın adı dolu fırtınasıdır aslında." dedi.
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!

    İklim değişikliğinin etkisiyle yüzey ve alt atmosfer sıcaklıklarının sürekli arttığını belirten Türkeş, şu değerlendirmede bulundu:
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!

    "Hava sıcaklıkları arttığı için buharlaşma da artıyor. Açık su yüzeylerinden, denizlerden, okyanuslardan, göllerden, barajlardan buharlaşma da artıyor. Atmosfere daha fazla su buharı veriliyor. Hava da ısındığı için daha sıcak hava kütlesi, daha fazla nem tutma kapasitesine sahip olduğu için bu tür gök gürültülü, şimşekli, fırtınalı hava koşullarını yaratacak cephesel sistemler artık daha etkili, şiddetli yağışlara yol açıyor. İklim değişikliğiyle bağlantısı bu. Biz buna hidrolojik döngünün hızlanması adını veriyoruz."
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!

    "İklim değişikliği koşullarında normalde bu kadar dolu yapmayacak bir hava sistemi Çeşme'de olduğu gibi şiddetli gök gürültülü, fırtınalı hava koşullarına, hortuma, dolu fırtınalarına yol açar. İklim değişikliğiyle birlikte bu tür hava sistemlerinin bugün yaşanan dolu fırtınalarının daha şiddetli ve daha sık olabileceğini bize gösteriyor."
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!
  • Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!
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