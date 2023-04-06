"Hava sıcaklıkları arttığı için buharlaşma da artıyor. Açık su yüzeylerinden, denizlerden, okyanuslardan, göllerden, barajlardan buharlaşma da artıyor. Atmosfere daha fazla su buharı veriliyor. Hava da ısındığı için daha sıcak hava kütlesi, daha fazla nem tutma kapasitesine sahip olduğu için bu tür gök gürültülü, şimşekli, fırtınalı hava koşullarını yaratacak cephesel sistemler artık daha etkili, şiddetli yağışlara yol açıyor. İklim değişikliğiyle bağlantısı bu. Biz buna hidrolojik döngünün hızlanması adını veriyoruz."