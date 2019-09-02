İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İSPARK ücretlerine zam yapıldığına dair soru üzerine İBB Başkanı İmamoğlu, "Zam kararı değil bu bir finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma. Burada bir sistem hatası var" dedi.

İSPARK ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve şirketin yakında sürprizlerle İstanbul halkına hizmet eden bir iştirak haline getireceklerini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Seçimde bangır bangır ‘Kâr edemiyor’ denen kurumun teslim aldığımızda Haziran sonu itibarıyla 18 milyon zararı var. İSPARK niye zarar etsin, biz bununla uğraşıyoruz. 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Bu nedir Allah aşkına! Tespitler yapılacak. Talimatını verdim. 60 bin büyük sayı. Bunları yenileyeceğiz. Büyük bir azalma olacak. Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret alınıyor. Kredi kartı ve İstanbulkart uygulamalı tahsilat sistemini ekim itibarıyla başlatacağız.

Kredi kartlı sisteme geçeceğiz ama geçiş döneminde örneğin 10 lira ödeniyorsa 9 lira ödenecek, teşvik edeceğiz. Verimsiz kullanılan otoparklar var bunlarla ilgili düzenleme yapacağız. Benim İSPARK’ım niye zarar edecek? Bir zam çalışması olacaktır ama şu an yoktur. Bir sistem hatası ile ilgili bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Vatandaşların fazla tahsilatı varsa iade edilecektir. Görecekler, İSPARK yıl sonunda olumlu anlamda farklı sürprizlerle İstanbul halkına servis edeceğimiz değerli bir iştirake dönüşecektir."