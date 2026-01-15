Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun açtığı diploma davası bugün görülecek | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun açtığı diploma davası bugün görülecek

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali aleyhine açtığı dava bugün görülecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:00
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına karşı açtığı dava bugün görülecek.

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması, sahte olduğu iddiasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiş, bu kapsamda ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun lisans diploması iptal edilmişti. Öte yandan açılan davaya karşı İmamoğlu'nun İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın görülmesine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam edilecek. Duruşmaya, 'yolsuzluk' ve 'casusluk' soruşturmalar kapsamında tutuklu davacı Ekrem İmamoğlu'nun beyanda bulunması bekleniyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu, 12 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

        Yürütülen soruşturmaya karşı Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla, İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş, başvuru sonrası iptal edilen diplomanın İmamoğlu'na iadesi için karşı dava açılmıştı. Açılan davada Ekrem İmamoğlu davacı olarak yer alıyor.

