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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraza ret | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraza ret

        İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil tüm şüpheliler yönünden yapılan tutukluluk kararı itirazları, nöbetçi asliye ceza mahkemeleri tarafından reddedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:21
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        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraza ret
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tahliye talepleri kabul edilmedi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu.

        Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.

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        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
        #murat ongun
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