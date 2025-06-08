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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İmralı Adası'na bayram ziyareti | Son dakika haberleri

        İmralı Adası'na bayram ziyareti

        DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Öcalan'ın yeğenleri, Kurban Bayramı için İmralı Adası'na gitti. İmralı Ada Hapishane'nde aile görüşü gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:12
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        İmralı Adası'na bayram ziyareti
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        Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğenleri, Kurban Bayramı için İmralı Adası'na gitti. İmralı Ada Hapishane'nde aile görüşü gerçekleştirildi.

        DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu, Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni Ömer Hayri Konar ile kardeşi aile görüşü gerçekleştirdi.

        Açıklamaya şöyle devam edildi: "Yine İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmakta olan Veysi Aktaş ile kardeşleri de İmralı'ya kısa zaman önce sevki gerçekleştirilen Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan ile kardeşleri Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla aile görüşü gerçekleştirdi. "

        ÖMER ÖCALAN'DAN PAYLAŞIM

        Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir. Önemli ve tarihsel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan‘ın bayram mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum: 'Halkımızın Kurbansız Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar.”

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