Son dakika İNANILMAZ OLAY! Anne ile kızı kaza ile kurtuldu! - Haberler

DHA

Siirt'te inanılmaz bir olay meydana geldi. Kaza, Siirt-Kurtalan yolundaki trafik ışıklarında yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kıza çarpmak üzere olan otomobile, karşı yönden başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin yönü değişince anne, kızını alarak hızla uzaklaştı.

OLAY ANI TRAFİK UYARISI OLDU

DHA'da yer alan habere göre görüntüleri paylaşan Siirt Valiliği; "Trafik hayattır, hayata bağlı kal" sloganı ile sürücüleri ve yayaları kuralların önemi konusunda uyardı.