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HaberlerGündem3. SayfaHALÜSİNASYON| Son dakika: İnfazın sebebi 'halüsinasyon' çıktı
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İnfazın sebebi 'halüsinasyon' çıktı: Eşimin Murat ile aldattığı düşüncesine kapıldım

Bursa'da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı, arkadaşı Erman Ö.'nün tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erman Ö. ifadesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapıldığını, bu nedenle de arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Murat Bahadır'ın vücudunda 3 kurşun tespit edilmişti

HALÜSİNASYON| Son dakika: İnfazın sebebi 'halüsinasyon' çıktı
İnfazın sebebi 'halüsinasyon' çıktı
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DHA

Bursa'da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı (41),arkadaşı Erman Ö.'nün (25) uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde dün yol kenarında cansız bedeni bulunan ve biri göğsünden 3 kurşunla öldürüldüğü tespit edilen Murat Bahadır'ın cinayetindeki sır perdesi aralandı. Polis ekipleri, Bahadır'ın ölü bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonunda Murat Bahadır'ın bölgeye arkadaşı Erman Ö. ile birlikte geldiği tespit edildi.

GECE YARISI YAKALANDI

Erman Ö., gece yarısı Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan Erman Ö., cinayeti itiraf etti. Erman Ö., ilk ifadesinde eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu, kullandığı uyuşturucu etkisinde gördüğü halüsinasyon sonucu eşinin kendisini arkadaşı Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapılıp cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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