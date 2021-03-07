Başbakan Johnson: Favorim kebap! 0:00 / 0:00

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson katıldığı bir programda koronavirüs salgının ülke ekonomisine verdiği zarara değindi ve obezitenin koronavirüs ile birlikte yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Pandemiyle birlikte obezitenin de arttığını belirten Johnson, kendisinin de bu konuda kişisel deneyiminin olduğunu ifade etti. Mart ayında koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören 56 yaşındaki Johnson, fazla kilolu olduğunu kabul ederek, tedavisinin ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiği söyledi.

"FAVORİ YEMEĞİM KEBAP"

Favori yemeği sorulduğunda ise Johnson, "Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi.

Kilo vermek, daha zinde ve sağlıklı hissetmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Johnson, Twitter'dan paylaştığı videoda, "Daha az karbonhidrat yiyorum, çikolatadan uzak duruyorum, koşuya çıkıyorum. Ve sonuç şu ki, aslında oldukça kilo verdim ve kendimi çok daha enerjik hissediyorum." dedi.