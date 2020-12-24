İngiltere'nin konuştuğu Türk!

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İngiltere'de taksi şoförlüğü yapan Ali Sakallıoğlu, 222 gün ile ülkenin en uzun süre hastanede yatan koronavirüs hastası oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Sakallıoğlu, "Koronavirüse en uzun süre direnen kahraman olarak" ilan edildi. Noel için taburcu edilen 5 çocuk babası Sakallıoğlu, "Üç kez ailemle vedalaşmam istendi. Hala yaşıyor olmama ben de inanamıyorum" dedi

Mart ayında koronavirüse yakalanan Sakallıoğlu, 222 gün hastanede yatarak ülkenin en uzun süre hastanede yatan koronavirüs hastası oldu.

Şeker hastası da olan Sakallıoğlu, Lewisham Üniversite Hastanesi'nde solunum cihazına bağlanmıştı. Üç ay komada kalan Sakallıoğlu, felç oldu, akciğeri iflas etti, organ yetmezliği yaşadı.

"3 DEFA AİLEMLE VEDALAŞMAM İSTENDİ"

7 aylık tedavi süresinde doktoraların üç kez ailesiyle vedalaşmasının istenildiğini söyleyen Sakallıoğlu, "Gerçek kahramanlar, orada muhteşem işler yapan hemşireler, doktorlardır. Onlar olmasaydı, hayatta kalamazdım. Hala yaşıyor olmama kendim de inanamıyorum. Bana hayatta kalmamın mucize olacağı söylendi ve 3 defa ailemle vedalaşmam istendi" dedi.

32 yaşındaki oğlu Jay, "Umut sahip olduğumuz tek şeydi ve babamın pes etmeyeceğini biliyorduk. Bu alabileceğimiz en iyi hediye." ifadelerini kullandı.