İnşaatta göçük meydana geldi... Bir işçi hayatını kaybetti
Ankara'da bir inşaatın temelinde göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan Suriye uyruklu Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı. Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi.
İNŞATTA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu.
BİR KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI
Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ALINDI
Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
ŞEF GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.