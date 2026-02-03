Habertürk
        Son dakika: İnşaatta göçük meydana geldi... Bir işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İnşaatta göçük meydana geldi... Bir işçi hayatını kaybetti

        Ankara'da bir inşaatın temelinde göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan Suriye uyruklu Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı. Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:31
        İnşaat temelinde göçük: 1 işçi öldü
        Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi.

        İNŞATTA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

        DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu.

        BİR KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

        Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ALINDI

        Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        ŞEF GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

