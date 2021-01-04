İran'dan nükleer açıklaması! 0:00 / 0:00

Reuters

İran medyasında yer alan haberde, İran'ın yeraltındaki Fordow nükleer tesisinde uranyumu %20 oranında zenginleştirmek için yeniden işlemlere başlandığını belirtildi.

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, Tahran'ın bir nükleer tesisinde uranyumu % 20'ye kadar zenginleştirmeye başladığını söyledi. Rabiei, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı.' ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin 2015 yılında altı büyük devletle yaptığı nükleer anlaşmaya göre İran’ın uranyumu %20 oranında zenginleştirmesine izin verilmiyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan 2018 yılında çekildi.

NETAHYAHU'DAN TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yönetiminin Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandığını duyurması ile ilgili olarak, "İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek." dedi.