Hatay'da 53 yaşındaki esnafın hurdacılık yaptığı iş yerinde cansız bedeni bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan hurdacıda yaşandı. İşletme sahibi 53 yaşındaki Hasan Çiftçi'nin cansız bedenini gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Çiftçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çiftçi'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.