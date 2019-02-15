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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.
Erken seçim kararı parlamentoda bütçe tasarısının reddedilmesinin ardından alındı. 28 Nisan'da İspanyollar, dört yıldan daha kısa bir süre içerisinde üçüncü kez sandık başına gidecekler.
BÜTÇE REDDEDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Sosyalist azınlık hükümetinin, meclise sunduğu 2019 bütçesi iki gündür yapılan görüşmelerin ardından reddedildi.
Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) azınlık hükümetinin bütçe teklifine sadece sistem karşıtı Podemos partisi destek verirken, bütçenin reddedilmesinde ayrılıkçı Katalan siyasi partiler kilit rol oynadı.
Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin bütçeye destek vermek için "kendi geleceğine karar verme hakkının müzakere edilmesini sağlayacak bir diyalog masası kurulmasını" ön koşul koydu. Hükümetin, İspanya'nın ulusal egemenliği üzerine hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğini açıklaması üzerine de ayrılıkçı Katalanlar bütçeye desteklerini çekti.
Muhalefetteki 6 siyasi partinin bütçe karşıtı önerilerinin 158 "hayır"a karşı 191 "evet" oyu ile kabul edilmesiyle hükümetin bütçeyi geçirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun ölümünün (1975) ardından başlayan demokrasi döneminde ikinci kez bir hükümetin meclise sunduğu bütçe reddedildi. İlki yine sosyalist bir lider olan Felipe Gonzalez'in başbakanlığında 1995 yılında olmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bütçenin reddedilmesinden dolayı erken seçim kararı alması bekleniyordu.
Siyasi kulislerde seçim tarihi olarak 28 Nisan ya da Avrupa Parlamentosu ile bazı özerk yönetim ve belediye seçimlerinin yapılacağı 26 Mayıs öne çıkıyor.
Son genel seçimin 26 Haziran 2016'da yapıldığı ülkede bir sonraki seçimin 2020'de yapılması gerekiyordu.
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