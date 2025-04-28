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        Haberler Dünya Son dakika: İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi | Dış Haberler

        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi

        İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmında elektrikler kesildi. İspanya başkenti Madrid ve Portekiz başkenti Lizbon'da trafik ışıkları çalışmazken, iki ülkede de tren seferleri durdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 14:32 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:57
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        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
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        İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde, henüz açıklanmayan bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi.

        İki ülkenin kesintiden etkilenmesinin ardından açıklama yapan İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, elektriği yeniden sağlamak için enerji şirketleriyle birlikte çalıştıklarını duyurdu.

        İspanya'nın başkenti Madrid'in bazı noktaları tahliye edildi. Kentte trafik ışıkları çalışmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

        Tüm ülkede tren seferleri durmuş durumda. Madrid metrosunun bir kısmı tahliye edildi.

        İspanya Başbakanı Sanchez ve Enerji Bakanı, elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'ya gidiyor. Red Electrica, Portekiz ve İspanya'nın bulunduğu İber Yarımadası'nın güney ve kuzeyinde elektriğin yeniden sağlanmaya başladığını duyurdu.

        İspanyol havalimanı işletmecisi Aena, ülkedeki havalimanlarında elektrik kesintisi nedeniyle aksamalar yaşandığını ama yedek jeneratörlerin devrede olduğunu açıkladı.

        Portekiz polisi de ülke genelinde trafik ışıklarının etkilendiğini, Lizbon ve Porto'da metronun kapalı olduğunu ve trenlerin çalışmadığını söyledi.

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