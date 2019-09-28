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HaberlerDünyaSon dakika... İsrail askeri vuruyor! Gazze ölüyor! - Haberler

Son dakika... İsrail askeri vuruyor! Gazze ölüyor!

AA

İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sırasında yaralanan Sahir Ivadullah Osman'ın (20) şehit oldu. Osman gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Gazze'deki gösteri

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Refah kentindeki gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Sahir Ivadullah Osman'ın (20) şehit olduğu belirtildi.

 

CENAZEYE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Osman'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Osman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

9 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI

AA'da yer alan habere göre Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, gösterilerde Han Yunus, Refah ve Gazze'nin kuzeyinde 9 sağlık personelinin yaralandığını duyurdu.

63 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'deki gösterilerde 32'si gerçek mermiyle 63 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

BEŞ NOKTADA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, bu hafta "el-Aksa ve esirleri" adı verilmişti.

BİR BUÇUK YILDIR GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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