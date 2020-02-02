İsrail'de yüzlerce barış eylemcisi ve insan hakları savunucusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Ortadoğu barış planını protesto etmek için başkent Tel Aviv şehir merkezinde kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi.
İSRAİL'İN İŞGALİNİ DE KINADILAR
İHA'da yer alan habere göre İsrail'deki 'Şimdi Barış Hareketi' tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, ABD'nin sözde Ortadoğu barış planına büyük tepki göstererek, "Yüzyılın Planına Hayır", "Irkçılığa Hayır", "Filistinlilerin Hakları Geri Verilsin" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, İsrail'in Batı Şeria'da ve Ölü Deniz'de Filistinlilerin topraklarını işgal etmesini de kınadı.
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