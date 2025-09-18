Son dakika: İsrail, Güney Lübnan'daki Hizbullah altyapısına saldıracak
İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki üç bölge için tahliye çağrısı yaptıklarını ve Hizbullah'ın altyapısına saldıracaklarını duyurdu.
İsrail, Katar'a gerçekleştirdiği saldırı ve Gazze'ye başlattığı kara saldırısının ardından Güney Lübnan'a da operasyon düzenleyeceğini duyurdu.
İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki üç bölge için tahliye emri yayınladıklarını bildirdi.
Hizbullah'ın askeri tesislerini vuracaklarını belirten İsrail ordusu, "Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden inşa etme girişimlerine karşılık olarak" bu saldırıyı düzenleyeceklerini bildirdi.