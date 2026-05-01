Habertürk
Habertürk
        İsrail bir manastırı ve rahibe okulunu yıktı | Dış Haberler

        İsrail bir manastırı ve rahibe okulunu yıktı

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulunu yıktığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 18:01 Güncelleme:
        İsrail bir manastırı ve rahibe okulunu yıktı

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen beldede evleri, iş yerlerini ve çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Haberde, İsrail ordusunun beldedeki bir manastır ile rahibe okulunu da yıktığı ifade edildi.

        Okulun, Bint Cubeyl ilçesine bağlı çeşitli beldelerden binlerce öğrenci mezun eden, bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğu belirtilirken, hedef alınmasının eğitim ve sosyal açıdan büyük bir kayıp olduğu vurgulandı.

        Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 618'e çıktı

        İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 2 bin 618'e yükseldiği bildirildi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

        Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 618'e, yaralı sayısı 8 bin 94'e ulaştı.

        Saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğü, ölenlerden 103'ünün ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

