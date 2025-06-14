İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı

İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi.

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İran saldırısının, Hayfa bölgesinde yoğunlaştığı aktarılırken, bu bölgede füze isabeti bildirildi.

İsrail ordusu uyarının ardından, İran'dan füze saldırısının başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek üzere devrede olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde milyonlarca İsraillinin sığınaklara doğru gittiğini aktardı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, “çaresiz kalacaksınız” mesajını paylaştı.

Hamaney’in X hesabından paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.

Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine yer verildi.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.