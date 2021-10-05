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Son dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi meydana gelen ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?" sorusunu araştırıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintisi duyuruları 5 Ekim 2021

Son dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 5 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

5 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2021 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2021 04:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2021 23:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Kanarya Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2021 04:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2021 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2021 08:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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