İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 2 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi
2 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
|
Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.08.2021 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaağaç Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.08.2021 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.08.2021 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Koza Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.08.2021 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nişancı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|02.08.2021 09:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gülsuyu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.08.2021 09:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.08.2021 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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