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Son Dakika İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyurularla 2 Ağustos Pazartesi günü su kesintisi meydana gelecek ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. 2 Ağustos İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 2 Ağustos İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 2 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

2 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi

 : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Nişancı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 02.08.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Esenyurt Terfi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 02.08.2021 08:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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