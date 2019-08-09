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İstanbul'da 912 sikke ele geçirildi! 5 kişi gözaltında

HABERTURK.COM

İstanbul’da 3 ilçede düzenlenen 5 ayrı tarihi eser operasyonunda Yunan, Helenistik, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait 912 sikke ele geçirildi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda ayrıca sahte sikke yapmak için kullanılan 13 sikke kalıbı ele geçirildi.

sikke operasyonu

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeraltı ve yerüstü tarihi zenginlikleri alıp satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

BİNLERCE YILLIK TARİHİ SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

Fatih, Esenler ve Şişli’de düzenlenen 5 ayrı tarihi eser operasyonunda, Yunan, Helenistik, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait 912 adet tarihi sikkeye el konuldu.

SAHTE SİKKE YAPIP TURİSTLERİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Düzenlenen operasyonda ayrıca 13 adet balmumundan yapılmış sikke kalıpları ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılarının bu kalıplarla sahte sikke yaparak turistleri dolandırdıkları da belirlendi.

ZANLILARIN HAKLARINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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