        Son dakika: İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da BAE istihbaratına casusluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratına casusluk yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:54
        BAE'ye casusluk iddiası! 3 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul’da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratı adına kritik kurumlarda görev yapan personele yönelik veri topladığı belirlenen 4 kişiden 3’ü operasyonla yakalandı. Yurtdışında bulunan 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

        Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personele, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin resmî görevlileriyle kurulan irtibatlara ilişkin kritik pozisyonlarda çalışan personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda, bu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye’de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri’nde istihbarat hizmetine göstererek kullanıma sunan ve birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 4 kişi tespit edildi.

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için, 25 Kasım'da operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında yurtdışında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

        #Son dakika haberler
