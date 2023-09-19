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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü! Kuraklık alarmı

        İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

        İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Yağışsız ve kurak geçen günler sonrasında baraj doluluk oranları yüzde 25'in de altına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:11
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        Kritik seviye! Her gün azalıyor
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        İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü. Bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Büyükçekmece barajı oldu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 4.83 olarak ölçülürken, göl adeta çöle döndü. Daha önce metrelerce suyun olduğu barajda şimdi kamyonetlerle bile rahatlıkla ilerlemek mümkün hale geldi. Baraj gölünü besleyen dereler de tamamen kururken, üzerine kurulu köprülerin altındaki sular çekildi, tarihi kalıntılar ortaya çıktı.

        İstanbul'da barajlar son günlerde kesilen yağışların ardından alarm vermeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü. Bu değer son bir yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

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        Bir ay önce barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 30 civarındaydı. İstanbul'un barajlarındaki yüzde 24.97 doluluk oranının 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl bu tarihte 51.95, 2021 yılında ise yüzde 53.35 olarak ölçülmüştü.

        BARAJ GÖLÜNDE KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

        İstanbul'un susuzluktan en çok etkilenen barajlarından biride Büyükçekmece Baraj Gölü oldu. Bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 4.83 olarak ölçüldü. Baraj havzasındaki görüntüler ise bilim-kurgu filmlerindeki görüntüleri aratmıyor. Daha metrelerce derinlikte suyla dolu alanlar bugün çöle dönmüş durumda. Sertleşen toprakta artık kamyonetlerle bile gitmek mümkün. Büyükçekmece Baraj Gölü havzasını besleyen derelerde de durum farklı değil. Tamamen kuruyan bu dereler üzerine kurulan köprülerin altında artık su kalmadı. Daha önce balık tutulan alanlar tamamen kurudu. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su çekilmiş durumda. Su olan bölümlerde ise derinliğin oldukça düştüğü belirtiliyor.

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        4 BARAJ YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ

        İstanbul'un barajlarından 4'ünde doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Adeta kuruma noktasına gelen Papuçdere barajında doluluk oranı 2.81, Kazandere barajında yüzde 4.8, Büyükçekmece barajında yüzde 4.83, Sazlıdere barajında ise 9.88 ölçüldü. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 54.68 ile Ömerli barajı oldu.

        BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI

        Alibeyköy % 17.4

        Terkos % 12.12

        Elmalı % 16.35

        Darlık % 38.6

        Ömerli % 54.68

        Büyükçekmece % 4.83

        Sazlıdere % 9.88

        Istarcalar %17.77

        Kazandere % 4.8

        Papuçdere % 2.81

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        #baraj doluluk oranı
        #İstanbul susuzluk
        #son dakika haberi
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