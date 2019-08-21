Çocuklarına örnek olmak için 30 yıl sonra üniversiteye döndüler!

Anadolu yakasında yağmur başladı. Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kentin Anadolu yakasını karabulutlar sardı. Kısa süre sonra yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ATAŞEHİR'DE CAN PAZARI

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ALTGEÇİDİ SU BASTI

Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.

Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

DÜKKANLAR SULAR ALTINDA

Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy’de dükkanları su bastı. Dükkanlardaki eşyalar zarar görürken, dükkan sahipleri suyu tahliye edebilmek için yoğun çaba serf etti.

Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İçerenköy’de bir yolda su birikintisi oluştu. Yolun kenarındaki dükkanlara ve evin bahçesine de su bastı. Suyun bastığı dükkanlarda eşyalar zarar gördü. Dükkan çalışanları biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba saf etti. Su birikintisinin oluştuğu yolda trafik olumsuz etkilendi. Araçların mahsur kaldığı yolda bazı araçlar da ilerlemekte zorlandı.

TREN İSTASYONUNDA SEL

Kadıköy'deki Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidinde su baskını nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.

Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.

Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.