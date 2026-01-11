İstanbul'da bir çöp konteyneri otomobilin üzerine düştü
İstanbul'da vinçle kaldırılan çöp konteyneri halattan koparak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi
Sancaktepe’de ekipler yer altı çöp konteynerindeki çöpleri almak için konteyneri vince bağladı. Konteyner kaldırıldığı sırada koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler çöpleri topladığı sırada yer altı çöp konteynerinde bulunan çöpleri almak istedi.
KONTEYNER HALATTAN KOPTU
Ekipler vince bağladıkları konteyneri kaldırdıkları sırada, konteyner halattan koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü.
OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.