Sancaktepe’de ekipler yer altı çöp konteynerindeki çöpleri almak için konteyneri vince bağladı. Konteyner kaldırıldığı sırada koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler çöpleri topladığı sırada yer altı çöp konteynerinde bulunan çöpleri almak istedi.

KONTEYNER HALATTAN KOPTU

Ekipler vince bağladıkları konteyneri kaldırdıkları sırada, konteyner halattan koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü.

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.