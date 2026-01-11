Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da bir çöp konteyneri otomobilin üzerine düştü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bir çöp konteyneri otomobilin üzerine düştü

        İstanbul'da vinçle kaldırılan çöp konteyneri halattan koparak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 11.01.2026 - 12:43
        Çöp konteyneri otomobilin üzerine düştü
        Sancaktepe’de ekipler yer altı çöp konteynerindeki çöpleri almak için konteyneri vince bağladı. Konteyner kaldırıldığı sırada koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler çöpleri topladığı sırada yer altı çöp konteynerinde bulunan çöpleri almak istedi.

        KONTEYNER HALATTAN KOPTU

        Ekipler vince bağladıkları konteyneri kaldırdıkları sırada, konteyner halattan koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

        Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

        O ANLAR KAMERADA

        Kaza çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Burdur'da eğlence mekanında karşılaştığı Ömer K.'yi (38) tartışıp bıçakla yaralayan, kendilerini ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi (61) de bacağından bıçaklayan N.G. (47) polis tarafından yakalandı.(DHA)    

