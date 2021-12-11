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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bukalemun yakalandı! Kılıktan kılığa dolandırıcılık
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Kılıktan kılığa giriyordu! Lakabı "Bukalemun"du!

İstanbul Şişli'de, işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.P. yakalandı. S.P.'nin özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci gibi kılıktan kılığa girdiği için, çevresinde 'Bukalemun' lakabıyla tanındığı belirtildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika: Bukalemun yakalandı! Kılıktan kılığa dolandırıcılık
Kılıktan kılığa giriyordu! Lakabı "Bukalemun"du!
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DHA

İstanbul'da polis ekipleri 2 Aralık Perşembe günü Şişli'de bulunan bir tıp merkezinden 6 bin lira değerinde olan ekran çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde olayı S.P.'nin gerçekleştirdiğini tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli, 8 Aralık günü Abide-i Hürriyet Caddesi'nde gözaltına alındı.

ÇALDIĞI EKRANI SATTIĞI SAPTANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, şüphelinin çaldığı ekranı taksi ile Fatih Aksaray'a götürdüğü ve burada B.S.'ye sattığını belirledi. B.S. de gözaltına alındı.

"BUKALEMUN" LAKABIYLA TANINIYOR

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin karıştığı hırsızlık olaylarında özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci gibi özel meslek kıyafetleri kullandığı ve bu nedenle çevresinde "Bukalemun" lakabıyla tanındığı tespit edildi.

HIRSIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüphelilerden B.S.'nin, "Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme" suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, S.P. ise "İşyerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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