İstanbul'da dehşet! Kiracı cinayeti! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beykoz'da, iddiaya göre, dükkan sahibinin oğlu Salim Emre H., uzun süredir kiracıları olan Mahmut Sami Evci'den (48) iş yerini boşaltmasını istedi. Evci, bunun üzerine iç giyim deposu olarak kullandığı iş yerini boşaltmaya başladı.

ÜÇ KİŞİYİ DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre önceki gün akşam saatlerinde iş yerine gelen Salim Emre H., kiracısı ile tekrar tartıştı. Ardından Salim Emre H., elindeki bıçakla kiracısı Mahmut Sami Evci, yeğeni Halit Evci ve bir çalışanı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK BABASI KİRACI ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Mahmut Sami Evci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEYE ÇEVİK KUVVET EKİBİ GELDİ

Mahmut Sami Evci'nin yakınları olay yerine geldi. Polis yaşanan olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri istedi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Evci'nin cenazesi Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede ortaklaşa çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Beykoz Asayiş Büro ile Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, takip sonucu şüpheli Salim Emre H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Mahmut Sami Evci'nin cenazesi dün adli tıp kurumundan alınarak Üsküdar Çilehane Camii'ne getirildi. Cenazeye Evci'nin ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Mahmut Sami Evci'nin cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alemdağ Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Evci'nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.