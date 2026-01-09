Gaziosmanpaşa’da husumetli olduğu kişiyi evinin önünde öldüren şüphelinin, 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Çalıntı araçla saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması çalışma başladı.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bekleyen Ömer Şirin (25), bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı çevredekilerin tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARACIN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi.

ABLASININ İFADESİNDE HUSUMETLİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden Ömer Şirin’in ablası Y.T.’nin ifadesinde, kardeşi ile mahalleden arkadaşı M.Ş. arasında daha önceden husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN 8 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelinin babası K.Ş.’nin polisi arayarak, oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını bildirdiği belirtildi. Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi M.Ş.’nin 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.