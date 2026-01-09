Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da firari hükümlü, husumetlisini evinin önünde silahla öldürdü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da firari hükümlü, husumetlisini evinin önünde silahla öldürdü

        İstanbul'da evinin önünde bekleyen 25 yaşındaki Ömer Şirin, bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin kullandığı aracın çalıntı olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Cinayetin şüphelisi M.Ş.'nin 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi

        Giriş: 09.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:56
        Firari hükümlü, husumetlisini öldürdü
        Gaziosmanpaşa’da husumetli olduğu kişiyi evinin önünde öldüren şüphelinin, 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Çalıntı araçla saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması çalışma başladı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bekleyen Ömer Şirin (25), bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı çevredekilerin tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ARACIN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi.

        ABLASININ İFADESİNDE HUSUMETLİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Hayatını kaybeden Ömer Şirin’in ablası Y.T.’nin ifadesinde, kardeşi ile mahalleden arkadaşı M.Ş. arasında daha önceden husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

        FİRARİ ŞÜPHELİNİN 8 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan şüphelinin babası K.Ş.’nin polisi arayarak, oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını bildirdiği belirtildi. Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi M.Ş.’nin 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

