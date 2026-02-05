İstanbul'da İHA benzeri cisim bulundu
İstanbul Arnavutköy'de Karaburun açıklarında insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine Karaburun'a Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Balıkçıların bulduğu insansız hava aracı benzeri cisimle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor
Giriş: 05.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:53
