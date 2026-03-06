İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından küçük bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişiler tarafından darp edilerek şiddet uygulandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

İHA'daki habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Savcılığa ifade veren 3 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma’ ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçlarından tutuklandı.