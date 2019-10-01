İstanbul su kesintisi

İstanbul'da yarın sabah saat 10.00'da Eyüpsultan ilçesinde 4 mahallede su kesintisi 16 saat sürecek. İSKİ, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağını duyurdu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin 16 saat olarak duyurduğu su kesintisinin 2 Ekim 2019 sabahı saat 10.00'da başlayıp Perşembe günü gece saat 02.00'da sona ermesi bekleniyor.
İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması şöyle;
Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.
SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER VE İSKİ TELEFON NUMARASI
Eyüpsultan'ın; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahalleleri
İSKİ Eyüpsultan Şube Müdürlüğü: (0212) 627 33 66
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