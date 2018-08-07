İstanbul'da yarın sabah saat 08.00'da 20 ilçede başlayacak su kesintisi 12 saat sürecek. İSKİ'den yapılan açıklamada, "3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden 20 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağı duyuruldu. Peki sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin 12 saat olarak duyurduğu su kesintisinin akşam saat 20.00'da sona ermesi bekleniyor.

İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması şöyle:

"3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU ALAMAYACAK BÖLGELER VE İSKİ TELEFON NUMARASI:

Küçükçekmece'nin; Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri.

İSKİ Küçükçekmece Şube Müdürlüğü: 0212 624 90 11

Başakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

İSKİ Başakşehir Şube Müdürlüğü: 0212 687 28 80

Esenler'in; Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri.

İSKİ Esenler Şube Müdürlüğü: 0212 430 42 10

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

İSKİ Bahçelievler Şube Müdürlüğü: 0212 644 13 00

Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı.

İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü: 0212 482 74 57

Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı.

İSKİ Bağcılar Şube Müdürlüğü: 0212 550 77 01

Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü: 0212 583 29 06

Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri.

İSKİ Esenyurt Şube Müdürlüğü: 0212 699 20 70

Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi.

İSKİ Büyükçekmece Şube Müdürlüğü: 0212 852 35 89

Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.

İSKİ Avcılar Şube Müdürlüğü: 0212 509 44 90

Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.

İSKİ Arnavutköy Şube Müdürlüğü: 0212 597 85 01

Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

İSKİ Çatalca Şube Müdürlüğü: 0212 789 38 88

Kağıthane'nin; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri.

İSKİ Kağıthane Şube Müdürlüğü: 0212 294 04 79

Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri.

İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü: 0212 234 50 73

Eyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları.

İSKİ Eyüpsultan Şube Müdürlüğü: 0212 627 33 66

Sultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

İSKİ Sultangazi Şube Müdürlüğü: 0212 475 12 80

Bayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.

İSKİ Bayrampaşa Şube Müdürlüğü: 0212 479 53 15

Gaziosmanpaşa'nın; Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri.

İSKİ Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüğü: 0212 615 87 37

Şişli'nin; 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri

İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü: 0212 234 50 73

Beşiktaş'ın, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

İSKİ Beşiktaş Şube Müdürlüğü: 0212 328 17 50

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