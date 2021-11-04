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Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul su kesintileri

İstanbul'da arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçeler merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak arıza ve kesinti duyurularını İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? 4 Kasım 2021 İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: İşte İstanbul su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 4 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 4 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

4 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.11.2021 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.11.2021 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

4 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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