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Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ güncel su kesintisi duyuruları (7 Ekim)

İstanbul barajlarının doluluk oranlarındaki düşüş ve hava sıcaklıklarındaki değişim İstanbul su kesintisi duyurularının araştırmalarını çoğalttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da gün içinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi meydana gelecek ilçeler neler? İSKİ'den açıklama...

Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ güncel su kesintisi duyuruları (7 Ekim)

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 7 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

7 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.10.2021 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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