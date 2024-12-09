İstanbul'da trafik yoğunluğu!
İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı..png
AKOM'dan dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı.
*Haberin görselleri DHA'ya aittir.