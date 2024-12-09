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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da trafik yoğunluğu! SON DAKİKA TRAFİK HABERLERİ

        İstanbul'da trafik yoğunluğu!

        İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:29
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu!
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        İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı.

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        AKOM'dan dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

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        İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı.

        *Haberin görselleri DHA'ya aittir.

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