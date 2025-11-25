Habertürk
        İstanbul'da trafik yoğunluğu!

        İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 25.11.2025 - 18:55
        İstanbul'da trafik yoğunluğu!
        Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

        YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

        Avrupa Yakasında D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağda her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Merterdeki yol çalışması trafiği olumsuz etkiliyor.

        Haliç Köprüsündeki trafik yoğunluğu Beylikdüzüne kadar devam ediyor. Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyudan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarında da trafik ağır seyrediyor.

        TEM Otoyolunda İstoçtan Mahmutbey Gişelerine kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepede yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne kadar uzanıyor. Anadolu Yakasında D-100 kara yolunda yoğunluk Ataşehirden Kartala kadar sürüyor. Caddebostan Sahilinden Maltepeye kadar da araçlar ağır seyrediyor.

        TEM Otoyolunda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Şile Otoyolunda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında yoğunluk gözleniyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ise her iki yönde de yoğunluk yaşanıyor.

        Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89a çıktı.

