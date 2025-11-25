Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakasında D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağda her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Merterdeki yol çalışması trafiği olumsuz etkiliyor.

Haliç Köprüsündeki trafik yoğunluğu Beylikdüzüne kadar devam ediyor. Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyudan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarında da trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolunda İstoçtan Mahmutbey Gişelerine kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepede yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne kadar uzanıyor. Anadolu Yakasında D-100 kara yolunda yoğunluk Ataşehirden Kartala kadar sürüyor. Caddebostan Sahilinden Maltepeye kadar da araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolunda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Şile Otoyolunda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında yoğunluk gözleniyor.