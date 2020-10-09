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İstanbul'da yaşlı kadının çığlıklarına polis koştu

Şişli'de bir binadan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi. Yalnız yaşadığı evde düşerek yaralandığı öğrenilen yaşlı kadının kapısını açamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi. Merdiven aracı ile daireye giren ekipler kapıyı açarak yaşlı kadının kurtarılmasını sağladı.

Son dakika! İstanbul'da yaşlı kadının çığlıklarına polis koştu - Haberler
DHA

Olay, Feriköy Mahallesi Baruthane Caddesi'nde saat 06:00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın birinci katından kadın çığlıkları geldiğini duyan bir vatandaş devriye görevi yapan polis ekiplerini durdurarak durumu bildirdi. Binanın önüne gelen polis ekipleri, dairede yalnız yaşayan 87 yaşındaki Aydan S.'nin düşerek yaralandığını belirledi. Yaşlı kadının sesini duyurabilmek için camın önüne kadar sürünerek geldiği öğrenildi.

KAPIYI AÇAMAYINCA İTFAİYEDEN YARDIM İSTENDİ

Yaşlı kadının kapıyı açamaması nedeniyle polis ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yaşlı kadının bulunduğu camdan içeri girerek kapıyı açtı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri daireye girdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaşlı kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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