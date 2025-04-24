Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son Dakika: İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı! 24 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı! 24 Nisan AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü ve konumu

        Son dakika haberi: İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı. İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen ve 13 saniye süren depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında artçı bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler, İstanbul deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, 24 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren ve 300 kilometrelik alanda hissedilen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son dakika haberine göre, İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı. AFAD, bu sabah İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 24 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...

        2

        19 SAATTE 284 ARTÇI KAYDEDİLDİ

        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

        Kandilli verilerine göre, şiddetli sarsıntının ardından Marmara'da en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan, 284 artçı (07.20 itibarıyla) deprem yaşandı.

        3

        6.2'LİK DEPREM 300 KM'DEN HİSSEDİLDİ

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.

        Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir" denildi.

        4

        İSTANBUL SABAHA 4.1 İLE UYANDI

        İstanbul sabaha ise AFAD verilerine göre 4.1, Kandilli ölçümüne göre ise 4.6 büyüklüğündeki depremle uyandı.

        Depremin merkez üssü Büyükçekmece açıkları oldu. AFAD derinliği 7 km, Kandilli ise 16.9 km olarak açıkladı.

        5

        24 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        24-04-2025 09:22:08 40.8356 28.1256 7 ML 3.1 Marmara Denizi - [20.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

        24-04-2025 07:19:19 40.8411 28.3061 7 MW 4.1 Marmara Denizi - [24.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) 658424

        24-04-2025 07:08:29 40.8581 28.3617 6.99 ML 3.3 Marmara Denizi - [20.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 658426

        24-04-2025 06:16:06 40.8381 28.1344 6.82 ML 3.7 Marmara Denizi - [20.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 658419

        24-04-2025 04:20:03 40.8256 28.1383 7.02 ML 3.9 Marmara Denizi - [21.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 658402

        24-04-2025 03:30:22 37.8892 29.2208 13.34 MW 3.9 Pamukkale (Denizli) 658395

        24-04-2025 00:00:15 40.8472 28.2883 6.99 ML 3.7 Marmara Denizi - [24.39 km] Silivri (İstanbul) 658367

        6

        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"