İstanbul güne böyle uyandı!
Türkiye şiddetli sağanak yağışların etkisi altına girdi. İstanbul'da ise sabah saatlerinde işlek bir yolda istinat duvarı çöktü. İki araçta mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Şişli'de ise sel sularına kapılan bir kadın ölümden döndü
Pendik'te kuvvetli yağış nedeniyle bir spor salonunun istinat duvarı yolda bulunan bir servis minibüsü ve bir otomobilin üzerine çöktü.
DHA'nın haberine göre olayda, işçileri taşıyan servis minibüsündeki 5 kişi, beton blokun altında kaldı. 4 işçi kısa sürede kurtarılırken 1 işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarılabildi.
Olay saat 08.30 sıralarında Kurtköy Mahallesi Üstün Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, cadde üzerindeki araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı.
O sırada Kurtköy Spor Salonunun istinat duvarı Serpil Karabağ'ın kullandığı otomobille Mürsel Ergün'ün kullandığı içinde işçilerin bulunduğu servis minibüsünün üzerine devrildi. Yaşanan olayda otomobil sürücüsü Serpil Karabağ ile servis minibüsü şoförü Mürsel Ergün kendi imkanlarıyla çıkarken, minibüste bulunan Feyyaz Kayır, Muhammet Erdoğan, Zeki Muslu, Hacer Karaduman ve Özal Yavuz minibüs içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Feyyaz Kayır, Muhammet Erdoğan, Zeki Muslu ve Hacer Karaduman kısa sürede minibüsten yaralı olarak kurtarılırken Özal Yavuz, araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan kişiyi yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de çöken duvarın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
"O AN KORKU VE PANİK YAŞADIK"
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan minibüs şoförü Mürsel Ergün, "Çok yağmur yağıyordu. Rögarlar tıkanınca yolda göllenme oldu. Akan trafikte durdu. Çok yağmur yağıyordu, hiçbir taraf görünmüyordu. Aniden istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Biz ve arkadaki otomobil duruyordu. Minibüste benimle beraber 6 kişi vardı. Bir kişi araçta sıkıştı. Diğerleri de benimle beraber kendi imkanlarımızla çıktık. Kendi imkanlarıyla çıkanların durumları iyi. Sıkışan arkadaşı da hastaneye götürdüler. Otomobildeki sürücü hanımefendi o da kendi imkanlarıyla çıktı. O an korku ve panik yaşadık. Gece vardiyasından çıkan işçileri evlere götürüyordum" dedi.
ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI
İlçede ayrıca bir alt geçidi su bastı. Pendik Alt Kaynarca tüneli ise sel sularına teslim oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı Terminali'ne giden yolda şiddetli yağışın da etkisiyle sürücüler mahsur kaldı.
Pendik Kaynarca'dakİ alt geçitte bir otomobil sürücüsü mahsur kaldı. Sürücü otomobilden merdiven korkukluklarına atlayarak kurtuldu. Pendik Alt Kaynarca tüneli ise şiddetli yağışın etkisiyle kapandı. Pendik'teki Kemiklidere'nin taşması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı kargo terminaline giden yol sel suları altında kaldı. Sürücüler araçlarında mahsur kaldı.
METRO İSTASYONUNU DA SU BASTI
Şiddetli yağışın etkili olduğu ilçede Fevzi Çakmak -Hastene Metro durağını da su bastı. Uzun süre Metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin tahliye çalışması sonrası metro durağı yeniden kullanıma açıldı.
SUYA KAPILAN BİR KADINI VATANDAŞLAR KURTARDI
Şişli’de etkili olan şiddetli yağmurun ardından d korku dolu anlar yaşandı. Mecidiyeköy Mahallesi’nde Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isterken sel sularına kapılan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre Şişli’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları adeta su bastı. Mecidiyeköy Mahallesi'nde yollar göle döndü.
Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı. Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı.
Kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar kadını kurtardı. Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.