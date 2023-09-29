Feyyaz Kayır, Muhammet Erdoğan, Zeki Muslu ve Hacer Karaduman kısa sürede minibüsten yaralı olarak kurtarılırken Özal Yavuz, araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan kişiyi yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de çöken duvarın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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"O AN KORKU VE PANİK YAŞADIK"

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan minibüs şoförü Mürsel Ergün, "Çok yağmur yağıyordu. Rögarlar tıkanınca yolda göllenme oldu. Akan trafikte durdu. Çok yağmur yağıyordu, hiçbir taraf görünmüyordu. Aniden istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Biz ve arkadaki otomobil duruyordu. Minibüste benimle beraber 6 kişi vardı. Bir kişi araçta sıkıştı. Diğerleri de benimle beraber kendi imkanlarımızla çıktık. Kendi imkanlarıyla çıkanların durumları iyi. Sıkışan arkadaşı da hastaneye götürdüler. Otomobildeki sürücü hanımefendi o da kendi imkanlarıyla çıktı. O an korku ve panik yaşadık. Gece vardiyasından çıkan işçileri evlere götürüyordum" dedi.