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Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Sirkeci'de raydan çıktı

İstanbul Sirkeci'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay raydan çıktı. Kaza nedeniyle 1 saati aşkın süre aksayan tramvay seferleri normale döndü

Son dakika: İstanbul Sirkeci'de tramvay raydan çıktı
AA

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Sirkeci'de raydan çıkması üzerine seferlerde aksama yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Bağcılar istikametinde Sirkeci'deki duraktan hareket ettikten kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durdurulurken, tramvaydan inen yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürüyerek ilerledi. Duraklarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

İhbar üzerine polis, zabıta ve Metro A.Ş. ekipleri olay yerine geldi. Kaza nedeniyle 1 saati aşkın süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmaları sonucu aracın rayına oturtulmasının ardından normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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