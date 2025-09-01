Habertürk
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul trafiğinde okullarda uyum haftası yoğunluğu

        İstanbul trafiğinde okullarda uyum haftası yoğunluğu

        İstanbul trafiği, okullarda uyum haftasının başlamasıyla birlikte yoğunlaştı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 08:42 Güncelleme: 01.09.2025 - 08:42
        Uyum haftası başladı! Trafik yoğunlaştı
        Okulların uyum haftası kapsamında açılması nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 Karayolunda da Cevizlibağ ve Yeni Bosna'da sabah saatlerinde araç yoğunluğu yaşandı.

        Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda okul servislerinin trafiğe katılması ve haftanın ilk iş gününün getirdiği yoğunluk dolayısıyla kentte sabah saatlerinde trafik ağır ilerledi. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii de trafiğin yoğun olduğu bölgelerden birisi oldu. Araçlar Edirnekapı istikametinde trafikten güçlükle ilerledi. Yeni Bosna'da da sabahın erken saatlerinde trafikte araç yoğunluğu olduğu görüldü.

        İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

