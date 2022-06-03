İstanbul'un göbeğinde! TIR'ın dorsesini açtılar! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TIR ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

İHA'da yer alan habere göre göçmenlerden kişi başı bin dolar alan Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Esenyurt ilçesi TEM Otoyolu üzerinde yabancı plakalı bir TIR şüphe üzerine durduruldu.

ŞOFÖR KAÇMAYA ÇALIŞTI

Emniyet ekipleri durdurulan TIR'ın dorsesini kontrol ederken, araç sürücüsü kaçmak istedi. Polisi görünce TIR'ı bırakıp kaçmaya kalkışan Bulgaristan uyruklu P.Z.S. (61) adlı sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Dorse içerisinde yapılan kontrolde, 70’i Suriye, 10’u Irak ve biri Filistin uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı.

EDİRNE'DEN ALDI AVRUPA DİYE İSTANBUL'A GETİRDİ

Yapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye kadar gittikleri, orada Bulgaristan uyruklu P.Z.S. adlı TIR şoförü ile kişi başına bin dolara anlaştıkları, ancak TIR şoförünün göçmenleri Avrupa yerine İstanbul’a getirdiği ortaya çıktı.

ORMANLIK ALANDA BIRAKACAKTI

Göçmen dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen sürücünün, sığınmacıları Edirne’den TIR'a bindirildiği ve İstanbul’da ormanlık bir alanda bırakmak için seyrederken polis ekiplerince yakalandığı anlaşıldı.

208 BİN 494 TL PARA CEZASI

Yakalanan TIR sürücüsü P.Z.S. hakkında, “6458 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 208 bin 494 lira idari para cezası kesildiği ve “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapıldığı aktarıldı.

TIR dorsesinde yakalanan 81 göçmen hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı bildirildi.