'KARŞILAŞACABİLECEĞİ HER ŞEYE KARŞI EĞİTİM VERİYORUZ'

Kadın atlı polislerden 22 yaşındaki Merve Geyik, çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi. Samsun Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevine başladığını ve bir yıldır atlı polis grup amirliğinde görev yaptığını ifade eden Geyik, 4 ay atlı polislerle ilgili eğitim aldığını anlattı. Atlı görev yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Geyik, şöyle konuştu:

"Atımın ismi Ateş. Güne başlamadan önce atımıza 'günaydın' diyoruz. Tımarını yaptıktan sonra yem saatleri geliyor, yemlerini veriyoruz. Görevimiz varsa o gün birlikte onu görev için hazırlıyoruz. Daha sonra birlikte görevimizi ifa ediyoruz. At bizi gördüğü zaman hal, hareket ve tepkisi değişiyor. Dışarıda karşılaşabileceği her şeye karşı da bir eğitim veriyoruz. İstanbul'da atlı denetim yaparken çok hoş tepkiler alıyoruz. Özellikle çocuklar bizi çok seviyorlar. Turistlerden de çok olumlu tepkiler geliyor."