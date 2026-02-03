Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        İstanbul’da bakır kablo hırsızlığı kamerada: 18 kişi tutuklandı

        İstanbul'da inşaat işçisi gibi davranarak fosforlu yelekle inşaat şantiyelerinde bakır kablo ve inşaat malzemeleri çalan 19 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat işçisi gibi davranarak hırsızlık yaptılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’da inşaat işçisi gibi davranarak fosforlu yelekle inşaat şantiyelerinde bakır kablo ve inşaat malzemeleri çalan 19 şüpheli yakalandı. 66 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şahıs ’tan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, inşaat şantiyelerinde gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        66 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        İstanbul’da inşaat şantiyelerinde gerçekleşen bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlıklarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Doğukan Arslanhan’ın örgüt liderliğini yaptığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul’da 57, Ankara’da 1, Bursa’da 7 ve Kırıkkale’de 1 olmak üzere toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        19 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, 28 farklı iş yerinden milyonlarca lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Şüphelilerin inşaat şantiyelere girerek bakır kablo ve inşaat malzemelerini çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kapalı kasa minibüsle inşaat alanına girdiği ve inşaat işçisi gibi davranarak fosforlu yelek giydiği, inşaat içerisindeki kabloları araca yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor