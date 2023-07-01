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İstanbullular Adalar'a akın etti

Kurban Bayramı ve haftasonunun bir araya gelmesiyle tatile gidemeyen İstanbullular soluğu Adalar'da aldı. Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde yoğunluk yaşanırken, Adalar vapurları da tıklım tıklım oldu

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DHA
  • Son dakika: İstanbullular Adalar'a akın etti

    Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı da fırsat bilenler, Adalar'a gitmek için Kadıköy ve Kabataş iskelelerine geldi. Vapurlara binmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.
  • Son dakika: İstanbullular Adalar'a akın etti

    9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için iskelelere geldi. 
  • Son dakika: İstanbullular Adalar'a akın etti

    Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy ve Kabataş İskelelerine gelenler, vapura binmek için kuyruk oluşturdu. 

     
  • Son dakika: İstanbullular Adalar'a akın etti

    "BOŞ KALAN İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Kadıköy İskelesi'nde vapura binmek için kuyrukta bekleyen Murat Aydoğdu "Havanın güzel olması, alternatiflerin çok olması nedeniyle Adalar'a gitmeyi düşündüm. Bu bayramda İstanbul'da kaldık, bizde boş kalan İstanbul'un tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi. 
  • Son dakika: İstanbullular Adalar'a akın etti

    Ailesi ile birlikte adalara gideceğini söyleyen Mustafa Akça "Çocuklarla birlikte tatili değerlendirmek için gidiyoruz. Herkese iyi tatiller olsun" diye konuştu.
  • Son dakika: İstanbullular Adalar'a akın etti
  • Son dakika: İstanbullular Adalar'a akın etti
  • Son dakika: İstanbullular Adalar'a akın etti

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